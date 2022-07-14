Тбилиси, 14 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что война с Россией означает полную катастрофу для Грузии, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Имеди».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Мы — четырёхмиллионная страна, и, конечно, если мы представим себе теоретическую войну с Россией, это будет абсолютно разрушительно для нашей страны. Заявление Георгия Барамидзе явно оскорбительно, потому что он прямо оскорбил солдат. Учитывая размеры нашего государства, экономики, бюджета, населения, конечно, у нас нет ресурсов, чтобы вести такую войну. О солдатах, конечно, речи нет. Тем более что в конкретных горячих точках все видели, как умеют воевать грузинские солдаты. Когда один из лидеров «Единого национального движения» говорит это, делает такое оскорбительное заявление, тем более что он был министром обороны, это заслуживает однозначной оценки. Почему кто-то может быть заинтересован в войне, чтобы субъективно или объективно вовлечь в неё Грузию. … Любая война, которую мы можем себе представить, будет разрушительной для нашей страны», — сказал Кобахидзе.

Кобахидзе однако отметил, что, несмотря на все разрушительные последствия войны с Россией для Грузии, грузинская армия представляет собой, в отличие от молдавской, в которой формально всего шесть тысяч человек, а реально — только четыре тысячи, внушительную силу. И в случае конфликта Россия должна будет бросить против Грузии десятки тысяч солдат, что означало бы для России серьёзное ухудшения положения на «украинском фронте».

Напомним, что 11 июля экс-министр обороны Грузии Георгий Барамидзе крайне пренебрежительно отозвался о современной грузинской армии, назвав её мощь близкой к нулю.