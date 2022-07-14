Москва, , 09:20 — REGNUM На северо-западе Москвы в новом флагманском офисе «Мои документы» открыли центр услуг для бизнеса (ЦУБ). Об этом 14 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

«Город создает инфраструктуру, которая максимально упрощает открытие, ведение и развитие бизнеса. В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам», — сказала Сергунина.

По её словам, с начала 2022 года в городе было отрыто три новых центра услуг для бизнеса. Всего в столице насчитывается 17 ЦУБ.

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