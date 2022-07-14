Москва, , 03:57 — REGNUM Препятствия для вывоза украинского зерна создаёт не Москва, а Киев, который должен разминировать порты, находящиеся под его контролем. Такое заявление сделал 13 июля замглавы МИД России Сергей Вершинин, отвечая на вопросы журналистов о переговорах в Стамбуле.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российский дипломат указал, что МИД России вместе с другими ведомствами представлен на встрече в Стамбуле, где идут консультации по вопросу обеспечения вывоза украинского зерна морским путём.

«С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — отметил Вершинин.

По словам замглавы МИД России, начинать нужно с разминирования черноморских портов, и сделать это должны те, кто их заминировал.

«Порты, напомню, заминировала украинская сторона», — уточнил Вершинин.

Напомним, четырёхсторонние переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН, посвящённые урегулированию вопроса о поставках зерна, завершились 13 июля в городе Стамбуле. Они проходили в закрытом для СМИ режиме.

Как заявил по итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, была достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле. На следующей неделе запланирована встреча украинской и российской делегаций для обсуждения вопроса о поставках зерна.