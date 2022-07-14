Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе категорически отверг особую роль олигарха Бидзины Иванишвили в политической жизни страны, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Имеди».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

"Как, в какой форме этот человек [Иванишвили] может быть вовлечён в политические процессы и как ему удается, нигде не появляясь, контролировать, что утверждается, всё государство? Я не знаю, насколько серёзно кто-то может это утверждать, если они это утверждают, то они должны признать, что этому человеку помогают какие-то сверхъестественные силы, но они не признают этого и упорно повторяют одно и то же. […] Возьмём, к примеру, телевизионный менеджмент, как вы себе представляете, чтобы телевизионный менеджер не приходил утром на работу и лично не контролировал телекомпанию? Трудно управлять даже одной корпорацией, если вы не ходите на работу каждый день, или если вы не ходите хотя бы раз в неделю, там несколько сотен человек, а представьте себе страну в четыре миллиона, вы вообще не появляетесь и контролируете ситуацию в этом государстве без какого-либо своего участия. Я не знаю, они, что воображают, что он кому-то раз в месяц звонит по телефону, что ли?», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что грузинская оппозиция обвиняет Иванишвили в тотальном контроле над всей страной и требует проведения «деолиграхизации».