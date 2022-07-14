Париж, 14 июля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Бизнесмены на мысе Антиб во Франции сильно пострадали от отсутствия туристов из России, которые приезжали сюда на семейный отдых. Об этом 13 июля сообщила газета Nice-Matin.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Сотрудники агентств недвижимости утверждают, что после начала российской спецоперации на Украине в связи со вводом санкционных мер бизнес курортного мыса Антиб очень сильно пострадал в экономическом плане. Сюда традиционно любили приезжать состоятельные российские семьи, которые арендовали здесь 98% домов на сезон.

«Это была очень спокойная клиентура, зачастую родители с детьми… Они все планировали вернуться в этом сезоне», — приводит издание слова менеджера одного из местных агентств недвижимости.

Сотрудница агентства рассказала, что семьи чаще всего арендовали жильё на длительный срок, всегда вовремя внося оплату. Им на смену пришли европейцы, которые редко арендуют жильё на весь сезон и часто заселяются не семьями, а группами по десять человек.

Владельцы местных бутиков также рассказали, что всегда ждали приезда российских семей, которые были их постоянными клиентами, щедро тратили деньги в магазинах и часто оставляли щедрые чаевые после удачной покупки.

Также издание приводит слова владелицы местного гастронома, которая утверждает, что без российских туристов магазины потеряли как минимум 10% прибыли, так как они «тратили деньги, не считая их».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на потерю доходов из-за сокращения потока туристов из России в связи с вводом антироссийских санкционных мер пожаловались власти Кипра.