Тбилиси, 14 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Грузинские клиники находятся на грани банкротства, а их сотрудники готовы устроить забастовку, сообщает 13 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Сегодня все клиники работают по тарифам 2013 года, что, по мнению медперсонала, с учетом текущей инфляции в стране, ставит больницы под угрозу банкротства. Медики говорят, что всё, включая приобретаемые клиниками лекарства, инструменты и материалы, стало дороже и поэтому больницы не смогут продолжать работать по существующим тарифам. Они требуют пересмотра и индексации тарифов, в противном случае сотням клиник в Тбилиси и регионах грозит банкротство.

Более 23 тысяч сотрудников 100 клиник готовы объявить забастовку. У министерства здравоохранения Грузии есть крайний срок до 20 июля. Если минздрав не прислушается к требованиям клиник, получение медицинских услуг в Грузии может стать невозможным.

Напомним, что здравоохранение в Грузии является платным. Бесплатная медицинская помощь положена лишь детям дошкольного возраста, а частично оплачиваемая — школьникам, пенсионерам, инвалидам и гражданам, имеющим официальный статус малоимущих.