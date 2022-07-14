Москва, , 03:10 — REGNUM Минпромторг России 3 августа 2022 года планирует выбрать исполнителя на доработку двигателей и проведение дополнительных сертификационных работ «в обеспечение снятия эксплуатационных ограничений сертификата типа двигателя ПД-14», улучшения эксплуатационных характеристик, увеличения его ресурса. Стартует тендер с начальной ценой — 6 642 971 100 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги Chris Potter

Данный двигатель относится к семейству перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей. В 2021 году на авиасалоне МАКС-2021 от России был представлен гражданский среднемагистральный самолет МС-21-310 именно с этим двигателем.

По контракту, связанному с доработкой двигателя, планируется аванс в размере 80%. Реализовать проект должны в восемь этапов — до 15 ноября 2024 года.

Напомним, ранее прошла серия тендеров, направленных на импортозамещение в сфере авиации и судостроения. В частности, выбраны подрядчики, которые доработают российский самолёт RRJ-95, а в качестве создателя нового самолёта для местных авиалиний был выбран завод из Екатеринбурга — АО «Уральский завод гражданской авиации». Стоимость контракта составила почти 3,5 млрд рублей.