Шри-Джаяварденепура-Котте, , 02:58 — REGNUM Власти Шри-Ланки объявили комендантский час из-за массовых акций протеста в стране. Об этом сказано в заявлении исполняющего обязанности ланкийского президента Ранила Викрамасингхе.

Полицейский в Шри-Ланке Indi Samarajiva

Указанный режим затрагивает Западную провинцию, в которой расположена столица республики Коломбо. Комендантский час должен продлится до 05:00 14 июля (02:30 по московскому времени).

Власти республики запретили жителям находиться вдоль дорог, в том числе и железных, а также на территории парков и других общественных мест отдыха или возле морского побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Ранил Викремесингхе заявил, что правительство создало специальный комитет для восстановления законности и порядка в стране.

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