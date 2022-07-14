Москва, , 02:52 — REGNUM В арбитраж Москвы от конструкторского бюро «Якорь» поступил банкротный иск, адресованный компании «Хайтэк», которая позиционируется как системный интегратор и строитель IT-инфраструктуры, сетей передачи данных. Заявление судом пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В базу суда претензии АО «Конструкторское бюро «Якорь» поступили 8 июля 2022 года, но сумма долга, послужившая основанием для обращения, не сообщалась.

Также 4 августа суд планирует рассмотреть иск того же бюро к ООО на сумму 6 501 637,97 рубля. Речь идёт «о взыскании основного долга и процентов по соглашению от 12.08.2021 года». 9 августа также разберут претензии на сумму 5 652 398,29 рубля.