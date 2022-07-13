Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 июля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в ходе акций протеста в Шри-Ланке, которые вспыхнули в стране с 9 июля. Об этом сообщает газета The Daily Mirror.

Donwoodyard Скорая помощь. Шри-Ланка

Речь идет о 26-летнем протестующем, который был доставлен в больницу. Он пострадал от слезоточивого газа, который применили полицейские при разгоне демонстрации. Мужчина скончался на больничной койке из-за того, что у него возникли проблемы с дыханием.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля правительство Шри-Ланки ввело в стране чрезвычайное положение, поскольку объявивший о своей отставке президент страны Готабая Раджапакса уехал за границу.