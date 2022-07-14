Нижний Новгород, , 02:36 — REGNUM Нижегородский арбитраж отказался вводить первый этап в процедуре несостоятельности в отношении ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат». После снижения суммы долга ниже минимальной планки для банкротной процедуры производство по делу прекратили. Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Требование истца — налогового органа — базировалось на долге по уплате обязательных платежей в бюджет, который на дату подачи заявления составил 423 410,83 рубля, в том числе 404 374,68 рубля налога, 19 036,15 рубля пени и штрафа.

«К судебному заседанию в материалы дела от налогового органа поступили сведения о том, что в настоящее время задолженность ООО «БМК» по уплате обязательных платежей составляет в общей сложности 102 356,15 рубля, из которых 29 852,00 рубля основного долга», — отметили в вердикте.

Напомним, дело слушалось с марта 2022 года.