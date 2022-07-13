Вашингтон, 14 июля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Всемирный банк дополнительно передал Украине $1,7 млрд в качестве финансовой помощи, заявил президент учреждения Дэвид Мэлпас 13 июля в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Он напомнил, что ранее организация перечислила киевскому режиму $1,3 млрд. В обоих случаях средства были выделены Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Италия решила предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €200 млн для оплаты труда педагогов. Кроме того, власти ЕС объявили о планах выделить Киеву €500 млн для закупки вооружений у Запада.