Белград, 14 июля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Конфликт на Украине назвал мировой войной Запада против России президент Сербии Александр Вучич. Соответствующее заявление сербский лидер сделал 13 июля в интервью на телеканале TV Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как пояснил Вучич, конфликт на Украине — не региональный, а общемировой, в котором страны Запада воюют против России с помощью украинцев.

«Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», — отметил президент Сербии.

Также сербский лидер указал, что ситуация на Украине оказывает влияние и на Балканы, но заверил, что Сербия будет прикладывать все усилия ради сохранения мира в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит своих подходов в двухсторонних российско-сербских отношениях.