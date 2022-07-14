Тбилиси, 14 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Сотни жителей Тбилиси, ведущих торговлю у Вокзальной площади, уже несколько дней проводят акции протеста и требуют встречи с чиновниками мэрии, сообщает 13 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Manfred Rackelhuhn Вокзальная площадь. Тбилиси

Причиной протеста стало решение мэра Кахи Каладзе, который дал уличным торговцам 10 дней на то, чтобы прекратить торговлю и покинуть привокзальную территорию.

Торговцы утверждают, что перед ними возникла угроза остаться вообще без всяких средств к существованию, потому что мэрия даже не предложила им альтернативную торговую зону.

«У нас нет возможности идти туда, куда мы хотим, здесь наше место. Мы должны зарабатывать деньги на кусок хлеба. За месяц до выборов разрешили уличную торговлю, сейчас выборов нет, да и кому нужны люди», — сказал уличный торговец.