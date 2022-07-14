Дублин, , 01:33 — REGNUM Места для размещения новых беженцев с Украины и других вынужденных переселенцев закончились в Ирландии, сообщает газета Irish Times.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты отмечает, что лица, которые рассчитывают получить убежище в стране «могут задержаться в аэропорту и спать без койки». Ирландский премьер-министр Михол Мартин уже назначил заседание правительства по указанной проблеме.

В Irish Times также пишут, что с 4 по 10 июля в страну въехало 1454 гражданина Украины, а всего в Ирландии находятся 40 678 украинских беженцев, прибывших на ее территорию с конца февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о крахе в ЕС системы предоставления убежища мигрантам.

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