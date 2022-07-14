Вашингтон, 14 июля 2022, 09:27 — REGNUM Боевик «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински получил статус самого успешного релиза Paramount на территории США. Об этом сообщил портал IMDb.
Так, картина сумела собрать в домашнем прокате $601,9 млн, обогнав фильм-катастрофу «Титаник» Джеймса Кэмерона. Стоит отметить, что подобный результат покорился ленте спустя полтора месяца с момента выхода.
Напомним, премьера боевика «Топ Ган: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнил Том Круз.
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