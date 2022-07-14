Вашингтон, 14 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Боевик «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински получил статус самого успешного релиза Paramount на территории США. Об этом сообщил портал IMDb.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Так, картина сумела собрать в домашнем прокате $601,9 млн, обогнав фильм-катастрофу «Титаник» Джеймса Кэмерона. Стоит отметить, что подобный результат покорился ленте спустя полтора месяца с момента выхода.

Напомним, премьера боевика «Топ Ган: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнил Том Круз.