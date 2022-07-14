Киев, , 01:18 — REGNUM Жесткий ответ якобы будет дан КНДР Украиной из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил в ходе видеообращения украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Он отметил, что реакция последует на всех уровнях. Украинский глава добавил, что не хочет давать дополнительных комментариев, поскольку, по его словам, в такой ситуации все понятно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины объявило, что киевский режим разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР.

16 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно относится к признанию Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны других стран.

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