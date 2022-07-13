Киев, 14 июля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Жесткий ответ якобы будет дан КНДР Украиной из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил в ходе видеообращения украинский президент Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Он отметил, что реакция последует на всех уровнях. Украинский глава добавил, что не хочет давать дополнительных комментариев, поскольку, по его словам, в такой ситуации все понятно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины объявило, что киевский режим разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР.

16 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно относится к признанию Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны других стран.