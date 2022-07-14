Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Переговоры по вопросу установления предельной цены на российскую нефть состоялись между заместителем министра финансов США Уолли Адейемо и главой украинского минфина Сергеем Марченко. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба американского финансового ведомства.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть», — сообщила пресс-служба американского минфина.

Также сообщается, что стороны обсудили оказание поддержки Украине со стороны западных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что МИД России назвал рискованным шагом возможное введение странами Запада ограничений цен на нефть и газ из России.

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