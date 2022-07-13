Вашингтон, 14 июля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Переговоры по вопросу установления предельной цены на российскую нефть состоялись между заместителем министра финансов США Уолли Адейемо и главой украинского минфина Сергеем Марченко. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба американского финансового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть», — сообщила пресс-служба американского минфина.

Также сообщается, что стороны обсудили оказание поддержки Украине со стороны западных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что МИД России назвал рискованным шагом возможное введение странами Запада ограничения цен на нефть и газ из России.