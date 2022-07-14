Никосия, , 00:56 — REGNUM Система предоставления мигрантам убежища в ЕС провалилась, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи в Никосии с кипрским президентом Никосом Анастасиадисом.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы австрийского правительства, от нелегальной миграции пострадала и его страна, и Кипр, что должно побудить оба государства «держаться вместе».

Кроме того, Нехаммер призвал формировать новую и эффективную миграционную систему, создавая ее не на словах, а на деле. Участники беседы также обсудили двухсторонние отношения, продовольственный кризис и суверенитет Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в странах ЕС находится около 3,7 млн беженцев с Украины. Ещё более 3 млн украинских граждан вернулись на родину.

Читайте также: В Евросоюзе пересчитали украинских беженцев в странах Европы