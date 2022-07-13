Новая Каховка, Украина, 14 июля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Ракетный удар нанесли украинские войска по району завода «Сокол» в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом 13 июля сообщил журналистам пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

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Уточняется, что российская ПВО уничтожила пять ракет, которые были запущены по городу с направления населённого пункта Баштанка. Обломки двух ракет упали в районе завода «Сокол». Информация о разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был совершён украинскими войсками в ночь с 11 на 12 июля, погибли два человека, семь пропали без вести, еще 90 человек ранены.

Как уточнила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, было разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения.