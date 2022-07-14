Минск, , 12:55 — REGNUM Суд в Белоруссии вынес приговор журналистке Екатерине Андреевой. Еë признали виновной в «измене государству». Ей дали восемь лет и три месяца колонии общего режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Андрееву признали виновной «в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Белоруссия».

Суд проходил в Гомельском областном суде в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии по 342-й статье УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) за стрим с протестных акций в Минске.