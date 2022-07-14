Минск, 14 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Суд в Белоруссии вынес приговор журналисткеЕкатерине Андреевой. Еë признали виновной в «измене государству». Ей дали восемь лет и три месяца колонии общего режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Андрееву признали виновной «в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Белоруссия».

Суд проходил в Гомельском областном суде в закрытом режиме.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале прошлого года журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии по 342-й статье УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) за стрим с протестных акций в Минске.