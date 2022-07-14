Прага, , 00:31 — REGNUM Седьмой пакет антироссийских санкций, который готовится к принятию в ЕС, не будет включать в себя введение ограничений на поставки газа из России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает агентство Reuters.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что новые ограничения затронут импорт золота из РФ. Кроме того, будет расширен перечень товаров двойного назначения, вывоз которых запрещен из ЕС, и увеличен санационный список физических лиц.

Глава правительства пояснил, что принятие ограничительных мер в отношении энергетического сектора затруднительно, поскольку ряд стран Евросоюза, в том числе и Чехия, зависят от российского газа. Фиала подчеркнул, что он выступает за следование правилу, согласно которому санкции необходимо вводить только тогда, когда они оказывают больший эффект на Россию, а не на их инициаторов.

Премьер-министр также добавил, что он одобряет предложение начать совместные закупки газа из-за усугубления энергетического кризиса. Вместе с тем Фиала признал, что такую деятельность может быть трудно организовать и технически, и административно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не изменит своей позиции по российскому газу и страна не готова обсуждать введение эмбарго на голубое топливо из России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венгрии: Будапешт не поддержит запрет на российский газ