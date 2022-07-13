Прага, 14 июля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Седьмой пакет антироссийских санкций, который готовится к принятию в ЕС, не будет включать в себя введение ограничений на поставки газа из России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что новые ограничения затронут импорт золота из РФ. Кроме того, будет расширен перечень товаров двойного назначения, вывоз которых запрещен из ЕС, и увеличен санационный список физических лиц.

Глава правительства пояснил, что принятие ограничительных мер в отношении энергетического сектора затруднительно, поскольку ряд стран Евросоюза, в том числе и Чехия, зависит от российского газа. Фиала подчеркнул, что он выступает за следование правилу, согласно которому санкции необходимо вводить только тогда, когда они оказывают больший эффект на Россию, а не на их инициаторов.

Премьер-министр также добавил, что он одобряет предложение начать совместные закупки газа из-за усугубления энергетического кризиса. Вместе с тем Фиала признал, что такую деятельность может быть трудно организовать и технически, и административно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не изменит своей позиции по российскому газу и страна не готова обсуждать введение эмбарго на голубое топливо из России.