Киев, , 12:46 — REGNUM Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к украинской армии и воевать против России. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По словам Демченко, недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересëк границу Украины со стороны Белоруссии.

«Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к украинской армии в войне против российского агрессора», — заявил представитель украинской Госпогранслужбы.

Демченко отметил, что сейчас проводится проверка информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские СМИ 12 июля опубликовали информацию, что на Украине был задержан белорусский пограничник за незаконное пересечение границы. Суд приговорил его к двухсуточному аресту. В Госпогранкомитете Белоруссии эту информацию опровергли.