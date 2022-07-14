София, , 12:14 — REGNUM Почта Болгарии возобновила прием почты и посылок в Белоруссию и Россию. Их не принимали с 25 февраля — после начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Почта jackmac34

«Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии — то есть экспресс-доставка посылки курьером прямо в руки адресату.