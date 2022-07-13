Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship может состояться в августе текущего года, заявил 13 июля основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Илон Маск в образе Остапа Бендера Скриншот страницы Twitter O Vagner

По его словам, полет состоится, если хорошо пройдет тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль многоразового использования Starship преподносится как аппарат для полетов на Марс. Из всех его лётных испытаний только одно не привело к разрушению корабля.

Напомним, ранее в американском штате Техас взорвался и сгорел прототип ракеты-носителя Super Heavy для Starship. Причиной взрыва Маск назвал проблему при запуске двигателя.

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