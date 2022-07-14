Москва, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Известного певца Стаса Михайлова официально наградили званием народного артиста России. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 июля.

Ivanaivanova Стас Михайлов на сцене

«Спасибо всем, кто на протяжении всей моей жизни находится со мной рядом, поддерживает и верит в меня. В первую очередь моим родителям, это их радость. Я благодарен всей моей большой семье, моей жене и моим детям, которые дают мне силы и жизнь. Благодарен моим поклонникам, которые идут со мной долгие годы. Также я хочу сказать спасибо всем тем, с кем мои жизненные пути разошлись, и тем, кто не верил в меня, вы подстегивали меня идти дальше. Спасибо всем и каждому!», — написал артист. Помимо Михайлова, аналогичную награду получила певица Диана Гурцкая.

Напомним, Стас Михайлов начал творческую деятельность в начале 1990-х годов и к настоящему моменту выпустил 13 студийных альбомов. В 2012 году издание Forbes признало певца самым высокооплачиваемым артистом в России.