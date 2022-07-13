Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Ущерб от противоправной деятельности должностных лиц ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» превышает 172 миллиона рублей. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первоначально сумма ущерба по резонансному делу оценивалась в 150 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Как отмечается, полиция Петербурга совместно с сотрудниками регионального УФСБ России расследует шесть уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении бывших и действующих руководителей городского Водоканала.

По данным следствия, в 2014–2019 годах строительные компании города заключали договоры с Водоканалом для получения технических условий по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов строительства.

«По версии следствия, должностными лицами ГУПа вносились заведомо недостоверные сведения в автоматизированную информационную систему предприятия, содержащие данные о якобы ранее полученных застройщиком технических условиях. В результате этого денежные средства, предназначенные для уплаты в бюджет организации за подключение, присваивались должностными лицами ГУПа», — раскрыли суть преступной схемы в петербургском Главке МВД.

Там добавили, что сейчас проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех участников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

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Напомним, 12 июля на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти были доставлены действующий гендиректор Водоканала Сергей Волков и еще несколько действующих и бывших руководителей Водоканала. Некоторые из них остаются в статусе задержанных, а Волков вернулся к исполнению служебных обязанностей.