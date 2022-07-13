Валенсия, Испания, , 23:46 — REGNUM Агент 26-летнего опорного полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры Бентанкур подтвердил информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в «Валенсии».

ФК «Арсенал»

«Мы достигли соглашения с «Валенсией», Гаттузо действительно хочет видеть его в команде. Сейчас нам нужно все обсудить с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой», — цитирует агента Торрейры журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Лукас Торрейра, выступая за «Фиорентину» на правах аренды, принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.