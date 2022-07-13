Дамаск, , 23:43 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию с применением химических отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб, сообщил 13 июля на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Евгений Герасимов.

Противодействие исламистам Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Целью провокации является последующее обвинение сирийских войск в применении отравляющих веществ.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от местных жителей, боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в район населённых пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены ёмкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», — рассказал Герасимов.

Напомним, российский Центр по примирению отмечает существенное обострение обстановки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб».

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