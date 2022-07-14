Вашингтон, 14 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Известный американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) сделал анонс нового мини-альбома под названием Red & White. Об этом сообщил портал NME.

Цитата из клипа Nigo Lil Uzi Vert

Как признался артист, проект будет представлен в ближайшее время и станет «разогревом» перед выходом полноформатного альбома. Стоит отметить, что Red & White также станет первым крупным релизом Lil Uzi Vert с 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Lil Uzi Vert стал участником происшествия на фестивале Wireless Festival в Лондоне (Великобритания). В ходе выступления рэпер швырнул телефон в фанатку, в результате чего та получила сотрясение мозга.