Брюгге, Бельгия, , 23:36 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, бельгийский футбольный клуб «Брюгге» хочет выпучить более 35 миллионов евро с продажи 21-летнего атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Стадион футбольного клуба «Брюгге» V&A Dudush

По информации источника, на Шарля де Кетеларе продолжают претендовать «Лидс Юнайтед» и «Милан». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 воспитанник «Брюгге» принял участие в 39-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.