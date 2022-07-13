Москва, , 23:31 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, московский футбольный клуб ЦСКА претендует на 28-летнего опорного полузащитника «Фиорентины» и сборной Чили Эрика Пульгара.

ФК ЦСКА

Ранее сообщалось, что «фиалки» планируют расстаться с Пульгаром в текущее летнее трансферное окно. Трансферная стоимость чилийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Эрик Пульгар, выступая за «Галатасарай» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Фиорентину» Пульгар выступает с 9 августа 2019 года после перехода из «Болоньи» за 12,3 миллиона евро. Текущее соглашение хавбека с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2023 года.