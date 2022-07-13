Тирана, , 23:44 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1563 образцов выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели ещё 725 пациентов. Об этом сообщило вечером 13 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана с высоты птичьего полета Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 290 954 случая заражения коронавирусом, 280 374 человека излечились, скончались 3517 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении в настоящее время находится 30 пациентов с коронавирусом. За сутки был зарегистрирован один летальный исход от COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7063 выявленных активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом более половины случаев — 4468 — приходится на Тирану.

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