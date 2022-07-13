Лондон, , 23:27 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, 27-летний фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг отказал лондонскому «Арсеналу» и «Тоттенхэму» ради своего перехода в лондонский «Челси».

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

О трансфере Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси» было объявлено сегодня, 13 июля. Сумма трансфера составила 56,2 миллиона евро, а соглашение англичанина с «пенсионерами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.