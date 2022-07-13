Неаполь, Италия, , 23:24 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» готов предложить 28-летнему атакующему полузащитнику сборной Аргентины Пауло Дибале контракт, по которому футболист будет получать 6 миллионов евров год. Об этом 13 июля сообщило издание Corriere della Sera.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Ранее сообщалось, что в подписании Дибалы также были заинтересованы «Рома» и «Милан». Экс-нападающий туринского «Ювентуса» находится в статусе свободного агента с 1 июля.

В прошедшем сезоне Дибала, выступая за «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Ювентус» Дибала выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.