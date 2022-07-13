Приштина, , 23:40 — REGNUM Косовская партия «Наша инициатива», представляющая интересы косовских сербов, выступила с петицией о формировании нового (Речанского) муниципалитета в Призрене, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Призрен. Косово Buyar Imer Gashi

Партия выступает с лозунгом «Один народ — одна цель — один муниципалитет» и заявляет о намерении собрать пять тысяч подписей в поддержку своей инициативы.

Несколько лет назад в аналитическом агентстве GAP заявляли, что формирование Речанского муниципалитета в Косово соответствует плану Ахтисаари и конституции Косово, а также закону об административных границах муниципалитетов, однако заявки о его создании не соответствовали нормам законодательства.

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