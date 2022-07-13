Москва, , 23:25 — REGNUM Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, поделился подробностями производства будущего сериала о своём отце. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 13 июля.

Никита Высоцкий Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», — рассказал Высоцкий. Он также отметил, что исполнитель главной роли в шоу уже утверждён, однако его имя пока что хранится в тайне.

Напомним, предыдущим байопиком о Владимире Высоцком стал фильм 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой». Главную роль в ленте исполнил Сергей Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР опроверг факт возбуждения уголовного дела против Максима Галкина