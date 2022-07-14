Москва, 14 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. «Что стоит за словами «полковника Стрелкова»? Как выясняется, ничего. Кроме личных обид и особенностей характера», — к такому выводу приходит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, автор публикации в «Комсомольской правде», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Dom kobb Игорь Гиркин

«Странные вещи творятся в информационном пространстве. Если раньше на ютуб-каналах грязью власти поливал исключительно Навальный (включен в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности (деятельность запрещена) или прибалтийская Медуза (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), то теперь вперед выбивается бывший руководитель ополчения Донбасса Игорь Стрелков. Многие из бывших сослуживцев в недоумении. Другие же находят этому вполне понятные обоснования.

ЧЕЛОВЕК — ПОРАЖЕНЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

— Что с него. взять-то… После событий на Донбассе поселился на даче и стал мрачные детские сказки писать. А как началась специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины, то у него прямо-таки обострение наступило. Завел Игорь Иванович ютуб и телеграм-канал, где стал раздавать советы генералам Минобороны, а еще публиковать свои пораженческие ролики, — обсуждают в сети.

Тезисы Стрелкова порой мало отличаются от сбежавших за рубеж звезд. С красноречивостью Галкина, но несколько меньшим обаянием Стрелков запугивает граждан блицкригом Украины и Запада.

«Если теоретически представить, что Российская Федерация начнет терпеть поражение, то украинские войска пойдут не только на Крым. Они пойдут и на Ростов-на-Дону, и на Кубань. И везде, насколько у них хватит сил и возможности», — заявляет Стрелков. А еще в разгар весеннего воинского призыва в России 51-летний пенсионер настаивает ввести то «всеобщую», то «умную мобилизацию». И это при том, что официально неоднократно говорилось, что никакого дополнительного призыва специально для СВО не планируется.

НЕЗАСЛУЖЕННО ОБДЕЛЕННЫЙ ВНИМАНИЕМ

На снимках Стрелкова не увидишь в форме офицера спецслужбы, о работе в которой он постоянно говорил. И даже называл звание полковника. Вместо этого на многочисленных фото в Интернете на нем то камуфляж, то ватник красноармейца, то китель царского поручика. Откуда такое стремление покрасоваться в чужом платье?

Чтобы там не говорили, сам образ полковника ФСБ не липнет к Стрелкову. Во-первых, сотрудники ФСБ своими званиями не кичатся на публике. Не принято это. Во-вторых, сотрудники ФСБ в принципе ведут довольно неприметную и никак не публичную жизнь.

В разных биографиях Стрелков пишет, что в 1993–1994 годах проходил срочную службу в армии, а после дважды остался служить по контракту на сержантских должностях в минометном дивизионе, что принимал участие контртеррористической операции на Кавказе. Учитывая, что тогда подписывали контракт на 3 года, выходит, что он минимум 6 лет отслужил в армии. Но не офицером.

Так мог ли он в 1998 году попасть в ФСБ и уволился оттуда в 2013 году в звании полковника ФСБ?

Возможно, в 1998 году его действительно могли взять на работу: именно в этот год офицерам в армии и спецслужбах не платили жалованье и пайковые по несколько месяцев. В силовых структурах был настолько серьезный кадровый голод, что выпускник Московского государственного историко-архивного института, что добровольно служил в Чечне, был просто находкой для кадровиков любого ведомства.

Видимо тогда почему-то сквозь пальцы посмотрели на его увлечение монархией, реконструкцией и страсть к оружию. По его собственным словам, после института со своим другом он якобы купил две винтовки Мосина и отправился воевать в Приднестровье, где, вероятно, был взят на карандаш сотрудниками контрразведки. До срочной службы в армии он также успел отметиться в «горячей точке», что разгорелась в Боснии. Правда реальных подтверждений этому мы не смогли найти, а также понять, когда он все это мог успеть.

В биографии Стрелкова огромное количество противоречий. Но главное, как поверить, что бывший сотрудник ФСБ в 2020 году решится дать интервью украинскому националисту Дмитрию Гордону? Сегодня на Украине говорят, что интервью со Стрелковым было подготовлено при содействии Службы безопасности Украины. Что ж, вполне возможно. Тогда Стрелков наговорил много лишнего про российскую власть, что тут же подхватили украинские СМИ и должно было заинтересовать его «бывших коллег».

Люди, близко знавшие Стрелкова еще под фамилией Гиркин, объясняют это простой обидой.

«Он себя видел наследником Владимира Путина, буквально», — вспоминал тогда Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Оставшись не удел, человек не нашел ничего лучшего как жаловаться недавним врагам. Интервью Стрелкова Гордону, по мнению Бородая, было «фееричным бредом».

«Мягко говоря, Стрелков психически неустойчивЭта деградация личности приводит к прямому предательству. Игорь наговорил в этом интервью много лжи. Причем некоторая часть лжи носит такой комический характер» — прокомментировал тогда это выступление Бородай Царьграду.

КТО ТЫ, ЧЕЛОВЕК С ПЛОЩАДИ ДНР?

Первая супруга Стрелкова Вера, с которой он познакомился во время службы по контракту в Чечне, потом скажет: «часто приходил нетрезвый, поднимал руку на меня». В отсутствии реализации и признания в Москве Гиркин-Стрелков воспользовался конфликтом на востоке Украины и рванул на Донбасс за славой.

На Донбассе Стрелков действительно смог проявить организаторские способности, но вот только не над своими слабостями. Тщеславие и эгоизм не дали подняться ему до тех вершин, которые покорились многим его соратникам. Но именно эти качества сохранили ему жизнь.

С Донбасса его убрали по одной простой причине: случись ему угодить в плен — неуравновешенная личность даст любые показания (в отношении Стрелкова на Украине и Западе было возбуждено несколько уголовных дел). И ведь как в воду глядели: оказавшись в Москве он стал жаловаться в интервью украинским националистам.

После этого случая от «Стрелка» отвернулись даже многие хорошие знакомые.

Реконструктор злопамятен, его все больше разъедают обиды: что не позвали в правительство ДНР, не приняли всерьез в российском правительстве, не пригласили на телевизионную передачу. Между тем для прозападных СМИ он стал настоящей находкой, готовый все комментировать и рассказывать без лишней подсказки и в нужном ключе.

Те, кто натыкается сегодня на выступления Игоря Ивановича сильно удивляются терпению прокуратуры, которая не может не замечать, что сознанием граждан манипулирует не просто блогер, а человек, который ассоциируется у всех с силовыми структурами и Донбассом, хотя на самом деле давно с ними не связан.

В итоге выступления Гиркина-Стрелкова вызывают все меньший интерес, в том числе со стороны иностранных СМИ. Однако потеря интереса компенсируется им все большим и большим количеством несуразных постов. Видимо с помощью них он рассчитывает вырваться из «ссылки», и снова попасть в «мейнстрим».

Однако вряд ли белые националистические идеи, которых придерживается Стрелков, могут быть востребованы в современном обществе».