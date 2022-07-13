Москва, 13 июля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Законопроекты, вынесенные на пленарное заседание Госдумы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

В настоящее время в проект повестки заседания Государственной думы планируется включить 17 законопроектов, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включённые в повестку заседания Госдумы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Госдумой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Также Госдуме предстоит обсудить кадровый вопрос — внесена кандидатура Дениса Мантурова на пост замглавы правительства России — главы Минпромторга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон считается одобренным Советом Федерации, если верхняя палата парламента не рассмотрела его в течение 14 дней. Обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат бюджетные, налоговые и другие финансовые законы, законы по вопросам войны и мира и статуса границы.

Еще 11 июля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит в рассматриваемых Госдумой вопросах те, которые относятся к компетенции верхней палаты парламента. «Если, как я предполагаю, там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, мы собираться не будем», — сказала также она.