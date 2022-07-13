Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Как сообщается на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита», «сине-бело-голубые» продлили контракт с 46-летним главным тренером основной команды Сергеем Семаком. Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Fc-zenit.ru Сергей Семак

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время «сине-бело-голубые» завоевали восемь трофеев, в том числе четыре раза подряд выиграл с командой чемпионат России.

По итогам прошедшем сезоне санкт-петербургский клуб одержал девятнадцать побед, потерпев три поражения, набрал шестьдесят пять очков и занял первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.