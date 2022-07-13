Лондон, 13 июля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, лондонский футбольный клуб «Челси» начал переговоры по трансферу 26-летнего центрального защитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснеля Кимпембе.

Кирилл Венедиктов Преснель Кимпембе

По информации источника, «ПСЖ» готов расстаться с Кимпембе, если «Челси» удовлетворит финансовые запросы клуба. Стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Преснел Кимпембе принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с «Неаполем» трансфер защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро без учета бонусов.