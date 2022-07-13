Скопье, 13 июля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 июля арестованы два участника оппозиционных акций протеста, состоявшихся 5 июля, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Арестованные молодые люди в возрасте 18 и 32 лет обвиняются в нанесении ранений полицейским и повреждении здания парламента тяжелыми предметами и камнями. После задержания они были помещены под стражу.

Накануне были возбуждены уголовные дела в отношении еще 12 участников протестов 5 июля. В ходе акций собравшиеся выступили против принятия предложения Франции по урегулированию противоречий в отношениях между Северной Македонией и Болгарией.