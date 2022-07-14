14 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 00:03 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР, вызвало бурный интерес со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

«Значит, переговоры прошли успешно. Такой результат не может не радовать. Всё больше государств с каждым днём признают независимость ДНР!» — радуется Мирослав Г.

Многие пользователи были рады узнать, что главный противник американской гегемонии в азиатском регионе наконец-то признал независимость ДНР.

«Прекрасная новость! Вот это и есть суверенная политика, без оглядки на мирового гегемона», — указывает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пхеньян, в отличие от многих мировых держав, может себе позволить осуществлять суверенную политику, наплевав на мнение Вашингтона, Лондона или Брюсселя.

«Северная Корея — независимая, самодостаточная, да к тому же ещё и ядерная держава. Делает, что хочет, ни на кого не оглядываясь. Вот и признала независимость ДНР, потому что не боится никого. И это хорошо!» — считает Aliya A.

Часть людей полагает, что геополитический вес КНДР начинает увеличиваться, поэтому хорошо, что такой игрок встал на сторону России и народа Донбасса.

«Северная Корея — это очередной геополитический плюс. Рад, что Ким Чен Ын на нашей стороне! Вскоре санкции на них перестанут действовать, и тогда они покажут такой прогресс, что Южная Корея просто обомлеет», — предрекает Анастасия Г.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын Rusjev.net

Ряд пользователей указывает на то, что в будущем у КНДР будет множество последователей, которые осмелятся признать неоспоримый факт — ДНР является независимым государством.

«Похоже, и азиатские страны начинают потихоньку признавать эти республики», — заметила Екатерина Р.

«Такое признание много стоит! Уверен, что с каждым днём всё больше и больше стран будут признавать наши родные республики», — написал Виталий Д.

«Да все вскоре признают, чья политическая воля не является туалетной бумагой Вашингтона», — уверен Дух Ш.

Нашлись и те, кто отметили, что больше всех недовольными признанием ДНР со стороны КНДР оказались либералы и украинские нацисты.

«И ведь кто-то же ещё смеет считать чем-то недостойным, что ДНР признала Северная Корея. А вы не в курсе, что эта не очень-то и большая страна выжила в результате войны с Америкой, отстояла свою независимость, а теперь обзавелась ядерным оружием, от чего даже Трамп в своё время поубавил свой разгорячённый пыл. Северная Корея является образцово-показательным примером по отстаиванию своего суверенитета. А все злопыхатели — бесхребетные черви, лижущие сапоги своему американскому хозяину», — указывает Марат П.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хочется заметить, что те, кто считает северокорейцев какими-то не такими, недостойными или неполноценными, являются шовинистами. Либо же просто нацистами. Задумайтесь», — пишет Максим П.

Напомним, 13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР. Пушилин отметил, что «международный статус Донецкой Народной Республики и её государственность продолжают укрепляться».