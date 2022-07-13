Вашингтон, 13 июля 2022, 23:24 — REGNUM Популярный рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) поделился трейлером собственной биографической ленты под названием Untrapped: The Story of Lil Baby. Об этом сообщил портал HipHopDX 13 июля.
Предстоящая лента расскажет о карьерном пути музыканта, а также о его нынешней жизни. Премьера картины намечена на 26 августа 2022 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
Напомним, Lil Baby начал музыкальную деятельность в 2017 году. К настоящему времени артист успел выпустить два студийных альбома, шесть микстейпов и совместные треки с Drake, Young Thug, Lil Wayne и многими другими.
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