Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Популярный рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) поделился трейлером собственной биографической ленты под названием Untrapped: The Story of Lil Baby. Об этом сообщил портал HipHopDX 13 июля.

Рэпер Lil Baby в фильме Untrapped: The Story of Lil Baby Кадр из трейлера

Предстоящая лента расскажет о карьерном пути музыканта, а также о его нынешней жизни. Премьера картины намечена на 26 августа 2022 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Напомним, Lil Baby начал музыкальную деятельность в 2017 году. К настоящему времени артист успел выпустить два студийных альбома, шесть микстейпов и совместные треки с Drake, Young Thug, Lil Wayne и многими другими.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Oasis переиздаст альбом Be Here Now