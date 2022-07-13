Абу-Даби, , 23:05 — REGNUM 32-летний нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко на правах свободного агента подписал контракт с «Аль-Айном», выступающим в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Соглашение футболиста с «Аль-Айном» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. Трансферная стоимость Ярмоленко, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Андрей Ярмоленко, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед», принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле нападающий провел 303 минуты.

За «Вест Хэм Юнайтед» футболист выступал с 11 июля 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.